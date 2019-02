Premier League: Manchester City setzt Liverpool unter Druck

Manchester City hat den FC Liverpool in der englischen Premier League mit einem souveränen Heimerfolg unter Druck gesetzt. Der Meister schlug am Sonntag den FC Arsenal verdient mit 3:1 (1:1). Dadurch rückte City vorerst bis auf zwei Punkte an Spitzenreiter Liverpool heran, der erst am Montag bei West Ham United spielt.

Der Argentinier Sergio Agüero (1./44./61. Minute) besiegte die Gunners mit seinen drei Treffern fast im Alleingang. Sein erstes Tor erzielte er schon nach 46 Sekunden. Für Arsenal traf der Franzose Laurent Koscielny (11.), der auch die Kapitänsbinde trug. Noch am Dienstag war Mesut Özil gegen Cardiff City (2:1) als Kapitän für die Londoner aufgelaufen. Am Sonntag saß der deutsche Ex-Nationalspieler nur auf der Bank. Denis Suarez, Leihgabe vom FC Barcelona, kam zu seinem ersten Einsatz für Arsenal.