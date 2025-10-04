Liverpool patzt, Arsenal ist neuer Tabellenführer in England

Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Fußball- Premier-League übernommen. Die "Gunners" feierten am Samstag einen 2:0-Heimerfolg über West Ham und liegen damit einen Punkt vor Titelverteidiger Liverpool, der bei Chelsea durch ein Gegentor in der 95. Minute mit 1:2 verlor. Siege gab es für Tottenham (2:1 mit Kevin Danso ab der 85. Minute in Leeds) und Manchester United (2:0 im Old Trafford gegen Sunderland).

Moises Caicedo brachte Chelsea mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung (14.), Cody Gakpo sorgte für den Ausgleich (63.). Als alles schon auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, erzielte Estevao nach Stanglpass von Marc Cucurella noch das Siegestor für Chelsea und besiegelte so die dritte Liverpool-Niederlage in Folge. Vor einer Woche mussten sich die "Reds" gegen Oliver Glasners Crystal Palace ebenfalls aufgrund eines Gegentreffers in der Nachspielzeit 1:2 geschlagen geben.

Nächster Liverpool-Gegner ist in zwei Wochen der große Rivale Manchester United, der nach dem Sieg über Sunderland etwas aufatmen darf. Mason Mount (8.) und Benjamin Sesko (31.) bescherten den "Red Devils" den dritten Saisonsieg im achten Bewerbsmatch. Trainer Ruben Amorim hatte vor der Partie als Ablösekandidat gegolten, als möglicher Nachfolger war immer wieder auch Glasner ins Spiel gebracht worden.