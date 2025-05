England: Manchester City fixiert Champions-League-Startplatz

Die Saison in der Premier League ist vorbei. Und es war durchaus spektakulär, was den Fans in England am letzten Spieltag noch geboten wurde. Hinter Meister Liverpool und Vize Arsenal waren noch drei Startplätze für die Champions League zu vergeben. Einen davon sicherte sich schließlich Manchester City, das die Saison nach einem 2:0-Sieg bei Fulham als Dritter beendet. Ein Remis hätte schon gereicht, um den Platz in der Königsklasse zu sichern.