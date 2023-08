Premier League: Arsenal feierte 2:1-Auftaktsieg gegen Nottingham

Der englische Vizemeister Arsenal ist ebenso wie Titelträger Manchester City tags zuvor erfolgreich in die neue Spielzeit der Premier League gestartet. Die "Gunners" feierten am Samstagnachmittag einen verdienten 2:1-Heimerfolg gegen Nottingham Forest, mussten am Ende aber nochmals zittern.

Eddie Nketiah (26.) und Bukayo Saka (32.) brachten Arsenal zunächst komfortabel in Führung, der Anschlusstreffer von Taiwo Awoniyi (82.) sorgte aber nochmals für Spannung.