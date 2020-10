Stöger nach Austria-Sieg: "Nicht wahnsinnig viel Selbstvertrauen"

Mit sieben Punkten aus den ersten vier Runden hat sich die Wiener Austria in die dreiwöchige Bundesliga-Unterbrechung verabschiedet. "Die Punkteausbeute ist sehr okay. Das ist das, was wir uns erhofft hatten - speziell nach der Auftaktniederlage in Linz. Aber zu tun ist noch einiges", sagte General Manager Peter Stöger nach dem glanzlosen 2:0-Erfolg bei WSG Tirol. Er wünschte sich etwa "noch ein bisschen mehr Ruhe im Spiel" nach einer Führung.