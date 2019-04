Peter Stöger: "Haben in Österreich ein paar gute Trainer"

Der frühere Bundesliga-Coach Peter Stöger hat seinem Landsmann Oliver Glasner und den Kollegen in Österreich ein gutes Zeugnis ausgestellt. "Wir haben hier in Österreich ein paar gute Trainer - und die können sich auch woanders durchsetzen. Olli hat eine Idee entwickelt in Linz und die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt - er hat dafür aber auch die nötige Zeit bekommen", sagte der ehemalige Kölner und Dortmunder Trainer dem Portal Sportbuzzer. Der 44 Jahre alte Glasner wechselt zur neuen Saison vom LASK zum Europapokal-Aspiranten VfL Wolfsburg.