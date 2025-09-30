Fit für die EM-Qualifikation: Fünf Neue im U21-Team

Für das Österreichs U21 geht es in der Qualifikation zur EM 2027 Schlag auf Schlag. Nach dem 3:2-Auftaktsieg im September bei Belarus, warten auf die ÖFB-Talente im kommenden Lehrgang zwei schwere Partien.

Am 10. Oktober (18:00 Uhr, live ORF Sport+) gastiert das U21-Team im Jokri Park in Vejle bei Dänemark . Vier Tage später ( 14. Oktober , 18:00 Uhr, live ORF Sport+) steht die Premiere im Linzer Hofmann Personal Stadion auf dem Programm - im ersten Quali-Heimspiel wartet Wales .

Trainer Peter Perchtold berief fünf Neue ein, die sich mit ihrem Kollegen am Sonntag beim Lehrgang in Windischgarsten treffen. Jacob Hödl von Meister Sturm ist ebenso erstmals wie Christopher Olivier vom VfB Stuttgart und der Austria-Talent Sanel Saljic dabei.

Der Rapidler Jakob Schöller und Erik Kojzek vom WAC waren beim Juni-Lehrgang zwar dabei, kamen aber nicht zum Einsatz. So könnten alle fünf Spieler bei den kommenden Partien ihr U21-Debüt feiern.