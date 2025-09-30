Ein Hammer zeichnet sich ab: Wechselt Pacult nach Deutschland?

Bis April war der mittlerweile 65-jährige Peter Pacult bei Austria Klagenfurt tätig - ehe sich der Verein nach viereinhalb durchaus erfolgreichen Jahren von der Legende trennte. Nun könnte es für den Sky-Experten eine relativ rasche Rückkehr auf die Trainerbank geben.

Denn laut dem "Münchner Merkur" und "Stern" zählt der Wiener nun zu den Trainer-Kandidaten beim TSV 1860 München. Erst vor wenigen Tagen trennte sich der deutsche Drittligist von Trainer Patrick Glöckner, auch Geschäftsführer Christian Werner musste den Hut nehmen.