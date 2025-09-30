Ein Hammer zeichnet sich ab: Wechselt Pacult nach Deutschland?
Bis April war der mittlerweile 65-jährige Peter Pacult bei Austria Klagenfurt tätig - ehe sich der Verein nach viereinhalb durchaus erfolgreichen Jahren von der Legende trennte. Nun könnte es für den Sky-Experten eine relativ rasche Rückkehr auf die Trainerbank geben.
Denn laut dem "Münchner Merkur" und "Stern" zählt der Wiener nun zu den Trainer-Kandidaten beim TSV 1860 München. Erst vor wenigen Tagen trennte sich der deutsche Drittligist von Trainer Patrick Glöckner, auch Geschäftsführer Christian Werner musste den Hut nehmen.
Pacult ist bei den 60er-Fans noch immer immens beliebt, agierte bereits als Spieler dort (1993-1995) und Trainer (1996-1998, 2001-2003). Laut Medien sind aber auch der Ex-Rapid-Trainer Robert Klauß oder Tobias Schweinsteiger Kandidaten.
