Ein Hammer zeichnet sich ab: Wechselt Pacult nach Deutschland?

Bei den 60er-Fans noch beliebt: Peter Pacult
Laut deutschen Medien hat Traditionsklub 1860 München Interesse am Wiener. Pacult war bereits als Trainer und Spieler bei den Münchnern, wo er heute noch beliebt ist.
Von Harald Ottawa
30.09.25, 16:02
Bis April war der mittlerweile 65-jährige Peter Pacult bei Austria Klagenfurt tätig - ehe sich der Verein nach viereinhalb durchaus erfolgreichen Jahren von der Legende trennte. Nun könnte es für den Sky-Experten eine relativ rasche Rückkehr auf die Trainerbank geben. 

Pacult und Hickersberger glauben an Meister-Parallele zu Stöger

Denn laut dem "Münchner Merkur" und "Stern" zählt der Wiener nun zu den Trainer-Kandidaten beim TSV 1860 München. Erst vor wenigen Tagen trennte sich der deutsche Drittligist von Trainer Patrick Glöckner, auch Geschäftsführer Christian Werner musste den Hut nehmen.  

Grün-Weiß filmreif: Sky dreht Dokumentation über Rapid

Pacult ist bei den 60er-Fans noch immer immens beliebt, agierte bereits als Spieler dort  (1993-1995) und Trainer (1996-1998, 2001-2003). Laut Medien sind aber auch der Ex-Rapid-Trainer Robert Klauß oder Tobias Schweinsteiger Kandidaten.

