Paukenschlag: Amazon Prime zeigt ab 2021 die Champions League

Der Streaming-Dienst Amazon Prime hat sich die Rechte an der Champions League ab 2021 gesichert. Einem mittlerweile vom Unternehmen selbst bestätigten Bericht des Medienmagazins DWDL zufolge wird Amazon Prime in Zukunft in die Live-Berichterstattung der Königsklasse einsteigen und damit Sky und DAZN Konkurrenz machen.

Amazon hat sich demnach das sogenannte Paket A1 mit dem Top-Spiel am Dienstagabend gesichert. "Wir freuen uns auf die Uefa Champions League, einen der prestigeträchtigsten Klub-Wettbewerbe der Welt. Wir sind begeistert, unseren Kunden ab 2021 die Topspiele am Dienstag zeigen zu können", wird Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport Europa auf DWDL.de zitiert.