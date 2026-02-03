Neuer Rekord-Stürmer für Trainer Oliver Glasner
Der Premier-League-Klub holt einen Norweger und zahlt 55 Millionen Euro.
Trainer Oliver Glasner arbeitet beim englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace ab sofort mit einem neuen Stürmer.
Die Londoner, die seit zwölf Pflichtspielen auf einen Sieg warten, sicherten sich die Dienste des 25-jährigen Norwegers Jörgen Strand Larsen, der für die Club-Rekordablösesumme von 55 Mio. Euro inklusive Boni von Ligakonkurrent Wolverhampton kommt.
In der laufenden Premier-League-Saison gelang Norwegens Teamspieler für die Wolves nur ein Treffer. Glasner, der Palace im Sommer verlässt, hatte die Transferpolitik seines Vereins in der jüngeren Vergangenheit immer wieder kritisiert.
Kommentare