Neuer Rekord-Stürmer für Trainer Oliver Glasner

Trainer Oliver Glasner arbeitet beim englischen Fußball-Erstligisten Crystal Palace ab sofort mit einem neuen Stürmer.

Die Londoner, die seit zwölf Pflichtspielen auf einen Sieg warten, sicherten sich die Dienste des 25-jährigen Norwegers Jörgen Strand Larsen, der für die Club-Rekordablösesumme von 55 Mio. Euro inklusive Boni von Ligakonkurrent Wolverhampton kommt.