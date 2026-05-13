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Heißer Titelkampf: Glasner-Klub keine Gefahr für Manchester City
Manchester City besiegte Crystal Palace klar mit 3:0 und bleibt Leader Arsenal auf den Fersen.
Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner konnte Manchester City nicht aus dem Meisterrennen der Premier League boxen. Nach einem 3:0-Sieg im Nachtragsspiel in Manchester, liegen die Cityzens zwei Runden vor dem Ende zwei Punkte hinter Leader Arsenal.
Für die Tore beim zehnfachen englischen Meister sorgten der Ghanaer Antoine Semenyo (32. Minute) und der Ägypter Omar Marmoush (40.). Kurz vor dem Ende traf auch noch der Brasilianer Savinho (84.).
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