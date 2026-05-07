Europacup live: So steht es bei den Halbfinal-Spielen

Die Europacup-Saison geht dem Ende zu. In der Europa League trifft Freiburg mit Philipp Lienhart auf Braga, das Team von Florian Grillitsch. Das Hinspiel in Portugal endete 2:1 für Braga. Welcher der beiden Österreicher wird es ins Finale schaffen? Grillitsch fehlt jedenfalls am Donnerstag wegen einer Muskelverletzung.

Beste Chancen auf ein Finale hat Trainer Oliver Glasner in der Conference League. Crystal Palace geht mit einem 3:1-Polster gegen Schachtar Donetsk ins Rückspiel in London.