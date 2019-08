Ohne Neymar: PSG gewann französischen Supercup

Ohne den gesperrten brasilianischen Superstar Neymar hat Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain seinen ersten Titel der neuen Saison geholt. Die Mannschaft von Coach Thomas Tuchel setzte sich am Samstag im chinesischen Shenzhen im Supercup gegen Cupsieger Stade Rennes mit 2:1 (0:1) durch. Damit nahmen die Pariser Revanche für die Cup-Finalniederlage in der Vorsaison.

Adrien Hunou brachte in der 13. Minute Rennes überraschend in Front. Doch nach einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei glich Frankreichs Weltmeister Kylian Mbappe (57.) verdient aus, ehe Angel di Maria in der 73. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoß die Partie für den Favoriten drehte.