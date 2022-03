Österreichs U21 kämpft in Kroatien um die letzte EM-Chance

Die Vorfreude beim Flügelstürmer ist jedenfalls groß: "Es warten noch drei richtig geile Spiele auf uns, in denen wir allen zeigen wollen, was wirklich in uns steckt." Auch ihm ist bewusst, dass die Ausgangslage keine einfache ist. "Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir haben uns selbst in diese Lage gebracht und müssen das Beste daraus machen."

Wimmer hat gegen Kroatien und Norwegen in Ried vier Tage später Siege eingeplant. "So können wir auf dem Platz beweisen, dass die Tabelle so, wie sie aktuell ausschaut, Schwachsinn ist und nicht die Realität widerspiegelt." Dem Druck, nicht mehr verlieren zu dürfen, sieht er gelassen entgegen: "Druck hat man im Sport sowieso immer. Ich bin überzeugt, dass wir damit fertig werden."

Gregoritsch fordert von seinen Spielern, einen "klaren Kopf" zu bewahren. "Jeder kennt die Ausgangslage, aber wir nehmen die Situation an. Wir sind bereit."