Österreichs Frauen starten in Lettland in die WM-Qualifikation

Österreichs Nationalteam flog am Mittwoch nach Lettland, aufgrund der Corona-Prävention im Charter. In Liepaja beginnt am Freitag (16 Uhr MESZ, live auf ORF Sport+) die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die 2023 in Australien und Neuseeland ausgetragen wird. Am Samstag fliegt das Team direkt nach Nordmazedonien, wo am Dienstag in Skopje gespielt wird. Mit an Bord ist Teamkoch Grampelhuber und ein neuer Videoanalyst. Der Deutsche Julian Lauer ersetzt Christoph Witamwas, der zum Co-Trainer aufgestiegen ist, weil Sargon Duran nach Sandhausen ging.

Im Charter fehlten neben Viktoria Schnaderbeck, die bei Arsenal schon wieder mit der Mannschaft trainiert, auch Katharina Naschenweng (Sandhausen/Knöchelverletzung) und Katharina Schiechtl (Bremen/Gehirnerschütterung). Teamchefin Irene Fuhrmann holte Yvonne Weilharter und Valentina Kröll dazu.