Österreichs erste Teamchefin: „Die Resonanz ist sehr groß“

Seit einer Woche ist sie die erste Teamchefin eines A-Nationalteams des ÖFB. Irene Fuhrmann, Chefin des Frauenteams, spricht von der intensivsten Zeit ihrer Karriere, hat sie doch aktuell täglich viele Termine zu absolvieren. So stattete sie dem KURIER auch in der neuen Pop-up-Redaktion, dem „pods & bowls“ in der Wiener Mariahilfer Straße, einen Besuch ab. „Es waren sehr lange Tage zuletzt, die Resonanz ist sehr groß, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sehe das aber als Wertschätzung meiner Arbeit.“