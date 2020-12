Österreichischen Klubs winkt ein Champions-League-Fixplatz

Österreichs Fußball-Meister 2022 wird aller Voraussicht nach mit einem Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase belohnt, denn durch die jüngsten Erfolgserlebnisse von Salzburg, WAC und LASK hat die heimische Liga Rang zehn in der UEFA-Fünfjahreswertung weiter gefestigt. Der Vorsprung auf den Elften Schottland beträgt 3,700 Punkte, allerdings sind die Schotten in der K.o.-Phase nur noch durch die Glasgow Rangers in der Europa League vertreten.

Österreich hat mit Salzburg und dem WAC noch zwei Vereine in der Europa League im Rennen - genauso wie der Zwölfte Ukraine, der 4,125 Punkte aufholen müsste. Um dies zu schaffen, müssten Schachtjor Donezk und Dynamo Kiew bis Saisonende in der Europa League bemerkenswerte Siegesserien hinlegen.