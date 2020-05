"Österreich": Fellner-Kommentar demütigt Koller

Die Aufforderung, Koller "in einem Packerl an die Schweizer zu schicken", verletze zudem die Menschenwürde des Betroffenen. Zusätzlich handle es sich bei der Wendung, dass Geld für Schweizer immer ein Motiv sei, "um eine Pauschalverunglimpfung aller Schweizer". Dass in einem nachfolgenden Kommentar Koller gedankt wurde, weiterhin als Teamchef zu fungieren, ist für den Presserat "keine ausreichende Entschuldigung". Beide Kommentare wurden von " Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner verfasst.

Der Presserat hat im betreffenden Fall ein selbstständiges Verfahren aufgrund mehrerer Lesermitteilungen eingeleitet. Von der Möglichkeit, daran teilzunehmen, hat Österreich keinen Gebrauch gemacht. Das Medium ist bis dato nicht Mitglied im Presserat. Fellner war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.