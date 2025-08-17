Bitter: ÖFB-Verteidiger fällt mehrere Wochen aus

ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber fällt wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel mehrere Wochen aus. Das gab Werder Bremen, der neue Klub des Verteidigers, zwei Tage nach Wöbers verletzungsbedingter Auswechslung bei der 0:1-Niederlage im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld bekannt. Der Bundesligist gab am Sonntag an, „in den kommenden Wochen“ auf den Neuzugang verzichten zu müssen.

Entwarnung gab es hingegen bei Bayern-Spieler Konrad Laimer, er erlitt nur einen Krampf. Wöbers am Samstag im deutschen Supercup in der 72. Minute angeschlagen ausgewechselter Nationalteamkollege verletzte sich also nicht schwerer. „Konny hat einen Krampf gehabt und Probleme mit seinem kleinen Zeh vorher schon, das war alles zusammen ein bisschen zu viel. Es sollte aber nicht so schlimm sein“, sagte Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund nach dem 2:1-Sieg der Münchner gegen den VfB Stuttgart laut Sport1.

