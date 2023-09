ÖFB-Teamspieler Florian Kainz: Köln, Kapitän, Karneval

"Ich habe mich sicher in meiner Persönlichkeit entwickelt." Florian Kainz ist in Köln eine echte Nummer, wurde zum Kapitän gewählt. "Darauf bin ich stolz, in der Deutschen Bundesliga bei einem Traditionsverein Kapitän zu sein. Ich fühle mich beim Verein und in der Stadt wohl." Damit ist er schon länger für den FC tätig als beispielsweise es Peter Stöger als Kapitän war.