ÖFB-Teamspieler-Check: Nur auf die Torhüter ist Verlass

MITTELFELD:

Julian Baumgartlinger ( Bayer Leverkusen) spielte beim 1:1 gegen Leipzig im defensiven Mittelfeld durch.

Stefan Ilsanker ( RB Leipzig) wartet weiterhin auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz der Saison. Der Mittelfeldspieler stand beim 1:1 in Leverkusen erstmals in dieser Saison in einem Ligaspiel nicht einmal im Kader.

Peter Zulj ( RSC Anderlecht), für den am Knie verletzten Florian Grillitsch nachnominiert, kam beim 2:1-Sieg am Freitag in Charleroi in der Schlussphase zu einem achtminütigen Kurzeinsatz.

Konrad Laimer ( RB Leipzig) hat seinen Stammplatz weiter sicher. Beim 1:1 in Leverkusen absolvierte der Mittelfeldmann die vollen 90 Minuten.

Louis Schaub ( 1. FC Köln) stand beim 1:1 bei Schalke 04 zum dritten Mal in dieser Saison in der Startformation - und wurde zum dritten Mal ausgewechselt, diesmal in der 78. Minute.

Valentino Lazaro ( Inter Mailand) saß bei der 1:2-Heimniederlage gegen Juventus auf der Bank, so wie in allen sechs Serie-A-Partien zuvor. Seinen einzigen Einsatz für die "Nerazzurri" absolvierte der Ex-Hertha-Profi beim Heim-1:1 in der Champions League gegen Slavia Prag am 17. September, als er in der zweiten Hälfte eingewechselt wurde.

Marcel Sabitzer ( RB Leipzig) wurde beim 1:1 im Schlager in Leverkusen schon nach 62 Minuten ausgetauscht.

Florian Kainz ( 1. FC Köln) war beim 1:1 in Gelsenkirchen gegen Schalke über die volle Distanz im Einsatz und lieferte in der Nachspielzeit mit einem Corner die Vorarbeit zum Ausgleich durch Jonas Hector.

Thomas Goiginger (LASK) war beim 2:1-Sieg in Hartberg nicht vom Glück verfolgt. Der Offensivmann erarbeitete sich mehrere Großchancen, ließ diese aber ungenutzt und vergab auch einen Elfmeter.