Operation: ÖFB-Teamchef Rangnick erneut unterm Messer

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick macht weiterhin sein Sprunggelenk zu schaffen. Wie der ÖFB am Mittwoch bekanntgab, musste der Teamchef erneut unters Messer.

In einer Aussendung heißt es: "Teamchef Ralf Rangnick musste sich gestern erneut einer Operation seines lädierten Sprunggelenks unterziehen. Der erfolgreiche Eingriff wurde an der Unfallklinik Murnau in Bayern von Dr. Johannes Gabel durchgeführt. Rangnick wird voraussichtlich einige Tage in stationärer Behandlung verbringen und sich danach wieder schnellstmöglich seinen Aufgaben im ÖFB widmen."

Der 67-Jährige war zuletzt bei einigen Terminen mit Krücken unterwegs gewesen. So auch am Dienstag, als er in einer Wiener Schule als Fürsprecher für die tägliche Turnstunde auftrat.

Während des WM-Qualifikationsspiels des ÖFB-Teams in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina hatte der Deutsche für Aufsehen gesorgt, weil er den weiten Weg vom Spielertunnel zur Trainerbank mit einem E-Bike quer über das Spielfeld zurückgelegt hat.