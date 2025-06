Österreichs Fußballer wohnen direkt an der Strandpromenade und schauen aufs Meer.

ÖFB-Team: Hotel direkt am Strand, das Urlaubsfeeling zum Greifen nahe

Da schauten sie nicht schlecht, die Spieler und Betreuer des ÖFB-Teams, als sie am Montagabend mit Verspätung in Rimini landeten und dann das Hotel Savoia bezogen. Direkt an der Promenade gelegen, den langen Sandstrand und dahinter das Meer im Blick.

© Strecha Alexander

Es ist schon eine Weile her, dass das Nationalteam in einem Hotel logierte, wo das Urlaubsfeeling dermaßen zum Greifen nahe ist. Marcel Sabitzer schaute aus dem Pressekonferenz-Raum direkt auf das Meer und meinte: "Tatsächlich werden einige Erinnerungen an meine Kindheit wach. Wir sind damals aus Graz oft nach Lignano, Bibione oder Caorle auf Urlaub gefahren."

© Strecha Alexander

Während sich die meisten seiner Kollegen nach dem Spiel in San Marino am Dienstagabend nach einer langen Saison in den Urlaub verabschieden, geht es für Sabitzer mit Dortmund zur Klub-WM. "Es sind gemischte Gefühle. Wenn man einerseits die Kollegen hört, welche Urlaubspläne sie haben. Andererseits ist es aber eine Ehre, bei der Klub-WM dabei zu sein."