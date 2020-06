ÖFB-Team trainiert ab Montag in Wien

Von Dienstag bis Samstag war die Idylle des Südburgenlandes Schauplatz der Trainingseinheiten des österreichischen Teams in Hinblick auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden am Freitag in Wien (20.45 Uhr). Nach eineinhalb freien Tagen lässt Teamchef Marcel Koller ab heute in Wien auf den Trainingsplätzen des Ernst-Happel-Stadions üben. „In Wien werden wir uns jetzt mehr mit Gegner Schweden beschäftigen“, kündigte Zlatko Junuzovic an. Für Montag sind zwei Trainingseinheiten vorgesehen. Bereits in der ersten Einheit (10.00 Uhr) greifen der Schweizer Meister Aleksandar Dragovic sowie die Spieler von Österreichs Champion Austria – Heinz Lindner, Manuel Ortlechner, Markus Suttner und Philipp Hosiner – ins Geschehen ein.

David Alaba und Martin Harnik, die einander noch am Samstagabend im deutschen Pokalfinale gegenüberstanden, trainieren erst am späten Nachmittag (18.15 Uhr) mit dem Team.

Während die Österreicher trainieren, spielt Gegner Schweden ein Testmatch. Die Skandinavier treffen am Montag (19.00 Uhr) im Malmö in aller Freundschaft auf Mazedonien, werden dabei aber ÖFB-Spion Nick Neururer nicht ihr wahres Gesicht zeigen. „Vielleicht erhalten wir aber noch ein paar wichtige Aufschlüsse“, hofft ÖFB-Teamchef Marcel Koller.