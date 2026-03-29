"Wanner und Chukwuemeka werden zur WM fahren"

Ich pflegte während meiner aktiven Karriere ja ein durchaus zwiespältiges Verhältnis zu Testspielen. Ein Spieler will sich in Matches, in denen es um nichts geht, nicht verletzen. In der ersten Hälfte gegen Ghana hatte ich zeitweise das Gefühl, dass auch die österreichischen Spieler nicht so recht wussten, was sie wie aus sich herausholen sollten und konnten.

Umgekehrt braucht es aber diese Tests aus verschiedensten Gründen. Das Team möchte sich einspielen, einen Rhythmus aufnehmen in Richtung Großereignis, der Teamchef möchte sich ein Bild davon machen, welche Spieler aus der zweiten Reihe eventuell in Frage kommen – für den Fall, dass sich vielleicht knapp vor der WM ein, zwei Stammkräfte verletzen. Echte Alternativen Aus dem Sieg gegen Ghana konnte Ralf Rangnick durchaus einige Erkenntnisse gewinnen. Beispielsweise, dass die zwei Neuen Paul Wanner und Carney Chukwuemeka Debüts hinlegten, die man sich nur wünschen kann. Beide haben mit ihren Auftritten gezeigt, dass sie dem Team helfen können, vor allem im Spiel gegen einen tief verteidigenden Block. Das galt ja zuletzt als Manko, war das Haar in der sonst sehr wohlschmeckenden Suppe.

Wanner spielte gleich einen entscheidenden Pass, der zu einem Tor führte, Chukwuemeka offenbarte bei seinem Tor seine ganze Qualität. Ich gehe davon aus, dass beide im WM-Aufgebot stehen werden. Weil sie echte personelle Alternativen sind, Lösungen anbieten könnten bei schwierigen Fragestellungen im Offensivspiel. Und sie bringen auch Stilmittel und Eigenschaften wie Technik, Dynamik, Schnelligkeit und Unbekümmertheit mit. Der Konkurrenzkampf im Team wird somit noch größer. Vielleicht auch durch Sasa Kalajdzic. Ich freue mich, dass er wieder dabei ist, weil er eine echte Waffe sein kann mit seinem Spielstil, seinen intelligenten Laufwegen. Ich finde, dass er unverzichtbar ist für den Kader. Nicht überbewerten Zurück zu Testspielen. Man möge sie generell nicht überbewerten, in beide Richtungen nicht. Das hätte ich auch geschrieben, hätten wir gegen Ghana verloren. Bei Tests geht es nicht nur um das Ergebnis, sondern vielmehr sogar um andere Dinge. Wie fügen sich neue Spieler in die Gruppe ein, wer reagiert wie in einer Stresssituation, wie funktioniert die Gruppe allgemein?

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