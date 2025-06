ÖFB-Stürmer muss beim Auftakt zur WM-Qualifikation passen

Der Offensivmann von Olimpija Ljubljana laboriert an muskulären Problemen .

Teamchef Ralf Rangnick muss den ersten Ausfall in der Vorbereitung auf den wichtigen Start in der WM-Quali hinnehmen.

Arnautovic und Gregoritsch sind die Angreifer, für die am meisten Spielzeit wahrscheinlich ist.

Der 23-jährige Florucz wird bis zur Abreise des ÖFB-Teams nach San Marino am kommenden Montag aber weiter bei der Mannschaft bleiben.

Österreichs Auswahl bereitet sich aktuell in Seefeld und ab Freitag in Wien auf das Heimspiel gegen Rumänien im ausverkauften Happel-Stadion am Samstag vor.

Drei Tage später steigt in Serravalle die Partie gegen San Marino.