ÖFB-Kicker in bester Laune: "Fußballspielen ist fast wie Urlaub“

Nach dem öffentlichen Training vor rund 1.000 Fans am Samstag waren die Tore am Sonntag in Seefeld in Tirol schon wieder geschlossen: Österreichs Team bestritt das zweite gemeinsame Training vor dem Start in die WM-Qualifikation am kommenden Samstag in Wien gegen Rumänien.

Der einzige Abwesende war da noch Marko Arnautovic, der nach dem verlorenen Champions-League-Finale mit Inter am Montag zum Team stoßen wird. Ohne den etatmäßigen Kapitän (nach dem Ausfall von David Alaba) übten die Schützlinge von Ralf Rangnick am Sonntag das Spiel im eigenen Ballbesitz.