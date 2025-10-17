Schock für Nationalteam: Nächster ÖFB-Star mit Knieverletzung

Für Österreichs Frauennationalteam kommt es gerade knüppeldick. Eine Stütze nach der anderen bricht vor dem Play-off in der Nations League gegen Tschechien verletzt weg.

Die Ausfälle von Barbara Dunst, Lilli Purtscheller und Marina Georgieva waren bereits bekannt.

Zuletzt kamen mit Sarah Zadrazil und Marie-Therese Höbinger zwei weitere Schlüsselspielerinnen mit Kreuzbandverletzungen abhanden.

"Die Situation ist schon schwer, ich habe aber nicht das Gefühl, als müssten wir eine Notlandung im Hudson machen", sagt Teamchef Alexander Schriebl zur Situation.