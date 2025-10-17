Schock für Nationalteam: Nächster ÖFB-Star mit Knieverletzung
Für Österreichs Frauennationalteam kommt es gerade knüppeldick. Eine Stütze nach der anderen bricht vor dem Play-off in der Nations League gegen Tschechien verletzt weg.
Die Ausfälle von Barbara Dunst, Lilli Purtscheller und Marina Georgieva waren bereits bekannt.
Zuletzt kamen mit Sarah Zadrazil und Marie-Therese Höbinger zwei weitere Schlüsselspielerinnen mit Kreuzbandverletzungen abhanden.
"Die Situation ist schon schwer, ich habe aber nicht das Gefühl, als müssten wir eine Notlandung im Hudson machen", sagt Teamchef Alexander Schriebl zur Situation.
Muss Schriebl jetzt auch im Tor längerfristig umplanen?
Die langjährige Nummer eins, Manuela Zinsberger, hat sich verletzt.
Arsenal-Trainerin Renee Slegers sagt: "Manu hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen." Derzeit wird eruiert, wie schwer die Blessur ist.
Untersuchung der Kreuzbänder
Laut KURIER-Informationen ist selbst eine Fortsetzung der schwarzen ÖFB-Serie nicht auszuschließen: Es muss abgeklärt werden, ob die Kreuzbänder bei der Champions-League-Siegerin gehalten haben.
Zinsberger feiert am Sonntag ihren 30. Geburtstag. Seit zwölf Jahren ist sie der Rückhalt im ÖFB-Tor.
