Rot-Weiß-Rot: So schaut das neue ÖFB-Logo aus

Alles neu beim ÖFB - zumindest fast alles. Voller Stolz wurde gestern der neu eröffnete Campus in Wien Aspern präsentiert. Und dazu gleich noch ein neues Logo und ein neuer Slogan. "A Team für alle" - unter diesem Motto will Österreich erstmals seit 1998 zur WM fahren.

Das neue Logo wurde von der Agentur DMB entworfen, der Prozess dauerte rund ein Jahr. Die Kosten wurden nicht genannt, allerdings sei es das günstigste Logo, das DMB je angeboten hat. Als Basis diente die rot-weiß-rote Fahne, in Sachen Merchandising soll sich in nächster Zeit noch einiges tun beim ÖFB. Auch für die Dressen ist ein neues Wappen in Arbeit - das wird es jedoch nicht vor der WM geben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Strecha/Kurier Das neue Logo des ÖFB

"Dieses Logo und die damit verbundene Bildsprache spiegeln unsere Werte und unsere Identität wider – sie verbinden Tradition mit Innovation und machen sichtbar, wofür der ÖFB steht", sagt Pröll. "Unter dem Leitgedanken ‚A Team für alle‘ zeigen wir, dass Fußball in Österreich weit mehr ist als ein Sport. Er lebt von unserer Gemeinschaft, vom Engagement und der Begeisterung aller - vom Nachwuchs über die 2000 Vereine bis zu unseren Nationalteams."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © OEFB