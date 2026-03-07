Fußball

ÖFB-Frauen-Länderspiel um zwei Stunden vorverlegt

Das WM-Qualifikationsspiel in Koper zwischen Österreich und Slowenien findet am Samstag bereits um17 Uhr statt. Grund ist die Wetterprognose.
07.03.2026, 12:04

Das WM-Qualifikationsspiel des österreichischen Frauen-Fußball-Nationalteams in Slowenien am Samstag ist kurzfristig um zwei Stunden vorverlegt worden. Wie der ÖFB mitteilte, wird das zweite Spiel der Gruppe A4 in Koper wegen des zu erwartenden sehr starken Nebels am Abend nun bereits um 17.00 Uhr (live ORF Sport +) statt wie geplant um 19.00 Uhr stattfinden. Das erste Gruppenspiel hatte die ÖFB-Auswahl gegen Norwegen mit 0:1 verloren.

ÖFB-Frauen unterliegen Norwegen zum Auftakt der WM-Quali 0:1
