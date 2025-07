ÖFB-Cup: Salzburg und Austria mit viel Selbstvertrauen

Zwei Jahre ohne Titel sind mehr als genug, der ehemalige Serienmeister Salzburg will in dieser Saison zurück in die Erfolgsspur. Nach erfolgreichem Start auf internationaler Ebene (4:1 in der Champions-League-Qualifikation gegen Brann Bergen) will sich die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch auch auf nationaler Bühne von Beginn weg von ihrer besten Seite zeigen. Los geht es am Samstag in der ersten Cup-Runde gegen Union Dietach (18 Uhr).