ÖFB-Cup: Infos zum Ticketverkauf für das Finale WAC gegen Hartberg

Wenn die Teams des WAC und Hartberg am 1. Mai (17 Uhr/live ORF 1) im Wörthersee Stadion in Klagenfurt um den Titel im ÖFB-Cup kämpfen, können beide Vereine Historisches erreichen. Beide Teams zogen mit ihren Erfolgen gegen die Wiener Austria bzw. den LASK erstmals in der jeweiligen Vereinsgeschichte in das Pokal-Endspiel ein.

Ab Dienstag, 8. April, 14 Uhr, sind die Tickets über die Verkaufsstellen und Online-Plattformen der beiden Vereine erhältlich. Der öffentliche Ticketverkauf über den ÖFB bzw. alle oeticket-Vorverkaufsstellen für den neutralen Zuschauerbereich auf der Längsseite startet am Freitag, 11. April (ebenfalls 14 Uhr).

Die Preise liegen zwischen 22 € und 44 €.