Die Stimme des ÖFB-Cups: Ronny Lebers 15. Einsatz als Stadionsprecher

Ronny Leber hat viel zu erzählen. Wer darf schon für sich behaupten, zum 15. Mal in Folge im ÖFB-Cupfinale zu stehen? Der 44-jährige Wiener wird auch am Donnerstag wieder als Stadionsprecher aufhorchen lassen, wenn sich Wolfsberg und Hartberg in Klagenfurt (17 Uhr, ORF 1) gegenüberstehen.