ÖFB-Cup: Ein Regionalligist will den Seriensieger ärgern

In der Bundesliga ist Salzburg noch unbesiegt. Wird am Mittwoch ausgerechnet Drittligist Ebreichsdorf im Achtelfinale des ÖFB-Cups zum Riesentöter? Immerhin hat der Klub aus der Regionalliga Ost in der zweiten Runde die Admira eliminiert.

Die Niederösterreicher müssen aufgrund ihrer für eine TV-Übertragung nicht geeigneten Flutlicht-Anlage gegen den Titelverteidiger in der Südstadt antreten (18 Uhr/ live ORF eins). Salzburg will das nächste Teilstück zum sechsten Cup-Titel in sieben Jahren absolvieren. 31 von 32 Bewerbsspielen wurden seit 2014 gewonnen, einzig im Finale 2018 gegen Sturm Graz setzte es eine Niederlage (0:1 n.V.). "Es ist kein einfaches Spiel für uns, auch weil die Ausgangslage recht klar ist: Jeder erwartet von uns den Sieg. Deshalb müssen wir motiviert und konzentriert auftreten", betonte Torhüter Carlos Coronel.