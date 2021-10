ÖFB-Cup: Der WAC ist der erste Viertelfinalist

Drei Bundesligaklubs (Altach, Admira, Austria) sind im Cup in den ersten beiden Runden bereits ausgeschieden. Am Nationalfeiertag wackelte der vierte. Allerdings, er fiel nicht.

Der Wolfsberger AC lag beim starken Zweitligisten Lafnitz in der Oststeiermark bereits mit 2:3 zurück, ehe Wernitznig die Kärntner mit einem Tor per Kopf nach herrlicher Liendl-Flanke noch in die Verlängerung beförderte.

In dieser waren die Kärntner dann auch das bessere Team und erzielten noch zwei Tore und gewannen schließlich mit 5:3 nach 120 Minuten. Der WAC ist somit nach dem vierten Pflichtspielsieg in Folge der erste Viertelfinalist.