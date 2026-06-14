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Niederlande gegen Japan live: So steht es beim WM-Spiel
Das Auftaktspiel der Gruppe F bestreiten die Niederlande gegen Japan. Um 22 Uhr (live ORF) erfolgt der Anpfiff.
Die Fußball-WM 2026 ist bereits voll im Gange. Zum Auftakt in die Gruppe F treffen um 22 Uhr (live ORF) die Niederlande auf Japan. Es ist das zweite Duell der beiden Nationen bei einer WM-Endrunde: 2010 gewann die Niederlande ebenfalls in der Gruppenphase mit 1:0.
Austragungsort ist das Dallas Stadium in Arlington (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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