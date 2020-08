Neo-Austria-Coach Stöger: "Keine wahnsinnig einfache Aufgabe"

Dennoch war es nicht jenes Szenario, "das ich vor einem Jahr oder vor drei Wochen auf dem Schirm hatte", so der neue Trainer weiter: "Wir reden von einer kurzfristigen Lösung, sportlich etwas weiterzubringen in diesem einen Jahr. Jetzt war es am Ende des Tages klar, dass es für den Klub die bestmögliche Entscheidung ist." Stöger hat dabei den Vorteil die Strukturen, Spieler und Verantwortlichen zu kennen. Aber: "Es wird keine wahnsinnig einfache Aufgabe. Es wird notwendig sein, etwas Ruhe in das Haus zu bringen."

Das Team wird jedenfalls nach dem jetzigen Stand so bleiben, wie es ist. "Wir orientieren uns am Machbaren", sagt Stöger. Es sei relativ schwierig in der aktuellen Situation große Sprünge zu machen: "Ideen haben wir seit längerem, die Umsetzung ist aber nicht nur bei uns schwierig. Wir gehen davon aus, dass der Kader nahezu ident bleibt. Mit ein paar Spielern, die wir von den Young Violets noch hinaufziehen."