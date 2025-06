Nations League: Spanien triumphierte im Halbfinale über Frankreich

Es wurde auf beiden Seiten flink und präzise in hohem Tempo kombiniert, eine sehenswerte Darbietung für die Zuschauer in Stuttgart. Mitten in eine starke Phase der Franzosen gingen die Spanier in Führung. Nach einem feinen Zuspiel von Yamal leitete Oyarzabal den Ball weiter auf Williams, der mit einem Schuss unter die Latte Maignan keine Chance ließ und zum 1:0 traf. Drei Minuten später verwertete Merino einen Lochpass staubtrocken zum 2:0.

Spanien glänzte mit größtmöglicher Effizienz, Frankreich wirkte perplex, hatte vor der Pause aber noch Möglichkeiten durch Mbappe und Demebele. Auch nach dem Wechsel durch Theo Hernandez, allerdings erhielt Spanien auf der anderen Seite einen Elfmeter, den Yamal zum 3:0 und der Vorentscheidung verwandelte (54.).