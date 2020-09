Nations League: Die Färöer sind erfolgreicher als Deutschland

Die Färöer-Inseln setzten sich in ihrer Gruppe gegen Malta mit 3:2 durch und bestätigten diesen Erfolg mit dem 1:0 in Andorra. Damit liegt das Team in der Gruppe ohne Punkteverlust in Führung und ist besser in die Nations League gestartet als Deutschland. Die Deutschen stehen nach den ersten beiden Partien noch ohne Sieg da, einem 1:1 gegen Spanien folgte ein 1:1 in der Schweiz.