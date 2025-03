Nations League: Deutschland feiert ein Remis und einen Ballbuben

Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hatte in der randvollen Arena des BVB bereits mit 3:0 geführt. Kimmich (30., Elfmeter), Musiala (36.) und Kleindienst (45.) hatten die Deutschen in Führung gebracht.

Deutschland steht im Final Four der Nations League, das man zwischen 4. und 8. Juni auch selbst austragen wird. Die Spielorte werden Stuttgart und München sein. Das DFB-Team setzte sich nach einem 2:1-Hinspielsieg am Donnerstag durch ein 3:3 am Sonntagabend in Dortmund durch, musste dabei aber schließlich mehr zittern, als zwischenzeitlich noch erwartet.

Es blieb spannend. Der Video-Referee meldete sich spät aber doch noch einmal in Minute 95. Nach einem Handspiel von Mittelstädt gab es tatsächlich Strafstoß für die Gäste. Raspadori trat an und traf zum 3:3-Ausgleich für Italien. Damit noch nicht genug, blieb es hektisch bei schließlich neun Minuten Nachspielzeit.

Matchball als Lohn

Am Ende feierten die Deutschen ein Remis und einen Balljungen, der von Joshua Kimmich den Matchball inklusive Autogramm geschenkt bekam und auch zum Interview gebeten wurde. Dabei verriet der 15-jährige Noel, selbst Nachwuchsfußballer: „Ich war heute zum ersten Mal Balljunge.“ Zur Szene beim Eckball sagte er: „Ich hatte mit Joshua Kimmich Augenkontakt und gemerkt, dass er den Ball will. Dann habe ich schnell geschaltet und das Tor ist gefallen. Da habe ich mich sehr gefreut“, so der Teenager.

Der Halbfinal-Gegner der Deutschen im Final Four der Nations League in München am 4. Juni wird Portugal sein. Die Iberer setzten sich am Sonntag gegen Dänemark mit einem 5:2-Sieg durch. Das Hinspiel hatten die Skandinavier mit 1:0 gewonnen.

Die weiteren beiden Halbfinalisten am 5. Juni in Stuttgart sind Spanien und Frankreich. Beide Teams setzten sich am Sonntagabend erst im Elfmeterschießen durch. Spanien gegen die Niederlande und Frankreich gegen Kroatien.