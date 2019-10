Napoli und Rapid: Zuschauer-Euphorie in Salzburg hält an

Fußball ist längst wieder in in der Festspielstadt. Dass für alle drei Heimspiele der Königsklasse schon alle Eintrittskarten verkauft waren, bevor überhaupt feststand, wer als Gegner im EM-Stadion von 2008 gastieren wird, ist der beste Beweis für diese These. Aber nicht alle Zuschauer, die Karten gekauft hatten, konnten das gestrige Gruppenspiel der Champions League auch sehen. Pech hatten rund 100 Napoli-Fans: Sie konnten am Mittwoch nicht nach Wien fliegen. Ihr Easyjet-Flug vom neapolitanischen Flughafen Capodichino nach Wien-Schwechat am frühen Morgen wurde gestrichen.

Zuschauerzahlen zeigen nach oben

Die Tifosi wollten in Wien Autos mieten, um Salzburg zu erreichen. Sie mussten jedoch auf ihre Pläne verzichten, berichteten neapolitanische Medien. Auch jene Napoli-, aber auch Salzburg-Fans, die am Mittwoch mit dem Zug aus dem Osten Österreichs zum Champions-League-Hit mit dem Bahn anreisen wollten, hatten große Probleme. Durch ein technisches Gebrechen am Bahnhof St. Pölten stand der Zugverkehr von Wien nach Salzburg stundenlang still.

Trotzdem wurde SSC Napoli im dritten Gruppenspiel am Mittwochabend von immerhin 1.500 Fans unterstützt. Noch mehr Gästefans könnten es am Sonntag sein. Denn am Wochenende gastiert mit Rapid der österreichische Zuschauermagnet erstmals seit ziemlich genau 13 Monaten wieder in Salzburg.

Bei Red Bull zeigen die Zuschauerzahlen auch in der Bundesliga nach oben – und das schon seit Saisonbeginn. Bisher kamen rund 60.000 Besucher zu den sechs Heimspielen. Die meisten Fans waren bisher die 10.648 gegen Nachzügler Admira. Diese Marke sollte am Sonntag locker übertroffen werden.