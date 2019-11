Nächster EL-Meilenstein: LASK fixiert Aufstieg in K.o.-Phase

Thomas Goiginger brachte die Athletiker mit einem direkt verwandelten Eckball in Führung (20.). Nach dem Ausgleich durch Björn Johnsen (45.) köpfelte Dominik Frieser zum 2:1-Endstand ein (54.).

Die Auslosung der nächsten Runde erfolgt am 16. Dezember (13.00 Uhr) in Nyon, gespielt wird am 20. und 27. Februar.