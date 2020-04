Coronavirus: Tormann-Legende Rüstü geheilt, Frau verriet Details

Große Sorgen hatte man sich in der Türkei um die Tormann-Legende Recber Rüstü gemacht. Der Rekord-Teamspieler seines Landes war positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte mit einem schweren Krankheitsverlauf zu kämpfen. Türkischen Medienberichten zufolge musste der 46-Jährige auf die Intensivstation eines Istanbuler Krankenhauses verlegt werden, nachdem sich sein Zustand verschlimmert hatte.

Vor wenigen Tagen kam dann die Entwarnung. Der Goalie, der in seiner Karriere auch das Tor des großen FC Barcelona hüten durfte, wurde am Montag nach elftägigem Aufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen. Darüber informierte seine Frau Isil Recber per Instagram die Öffentlichkeit.