Coronavirus: Türkische Torwart-Legende in kritischem Zustand

"Eine Prüfung an die ganze Welt"

Recber war ab 1994 Nationaltorwart und hat mit seinen ehemaligen Klubs Fenerbahce Istanbul und Besiktas insgesamt fünfmal die türkische Meisterschaft gewonnen. Auch beim FC Barcelona war er kurz engagiert. Mit 120 Einsätzen ist er Rekordteamspieler der Türken, mit denen er 2002 das WM-Halbfinale erreichte.

Ebenfalls mit dem Coronavirus infiziert ist der ehemalige türkische Fußball-Nationaltrainer Fatih Terim. Terim hatte dies ebenfalls vergangene Woche mitgeteilt. Er ist aktuell Trainer des Traditionsclubs Galatasaray Istanbul. "Es ist eine Prüfung an die ganze Welt. Wir brauchen Geduld und Glauben. Ich habe in dieser Zeit viele gelernt", so der 66-Jährige.