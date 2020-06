Nach Tor-Gala: Salzburg mit "Schritt in Richtung Titel"

Auch Patson Daka durfte in der 61. Minute frühzeitig vom Feld - nach einer Galavorstellung mit drei Treffern. "Es hat nur einfach ausgesehen, so einfach war es nicht. Wir haben unsere Chancen toll genutzt und dem Spiel schnell eine gute Richtung gegeben", analysierte der 21-jährige Stürmer, der sich den Matchball mit nach Hause nahm. Wie beim 6:0 gegen Altach und 3:0 in Mattersburg traf Daka dreimal. Besonders sehenswert war sein Volleytreffer zum 5:0 gleich nach Wiederbeginn.

"Da der rechte Fuß mein starker ist, habe ich versucht, meinen linken zu perfektionieren", gab Daka Einblick. Das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Wie so oft in dieser Saison war auch sein Saltojubel zu sehen, von dem ihm Marsch abgeraten hat. "Es erinnert mich an meine Freunde zu Hause in Sambia, deshalb will ich es genießen", erläuterte Daka.

Haalands Fußstapfen

Der bekam von seinem Coach viel Lob. "Er hat sehr gut gespielt und war wichtig für die Mannschaft", so Marsch. Mit 21 Saisontoren fehlen Daka nur noch zwei Treffer auf den Torschützenlisten-Führenden Shon Weissman vom WAC. Die großen Fußstapfen des im Winter zu Dortmund abgewanderten Erling Haaland sind scheinbar nicht zu groß. " Erling hat unseren Weg verlassen, jetzt sind alle anderen gefordert", betonte Daka.