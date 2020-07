Nach Thalhammer-Abgang: Folgt nun die erste ÖFB-Teamchefin?

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) will noch in diesem Monat den neuen Chefcoach des Frauen-Nationalteams präsentieren. Das gab Sportdirektor Peter Schöttel am Montag in einer Stellungnahme des ÖFB bekannt. Langzeit-Teamchef Dominik Thalhammer verließ den ÖFB am Wochenende Richtung LASK, als Nachfolger könnte auch eine Frau übernehmen.

"Wir werden uns die Zeit nehmen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Ich persönlich nehme mir vor, dass wir Ende Juli den Teamchef oder die Teamchefin präsentieren können", sagte Schöttel. Er blickte bereits dem September-Lehrgang des Nationalteams entgegen. Am 22. September gastiert Österreich in der EM-Qualifikation in Kasachstan, ehe Ende Oktober in der Quali-Gruppe das erste von zwei Aufeinandertreffen mit Frankreich ansteht.