Kaiserlicher Benzema

Den Rückstand vom Hinspiel hatte Real durch das 1:0 von Vinicius Junior (45.+1) unmittelbar vor der Pause wettgemacht. Nach dem Seitenwechsel sorgte Torjäger Karim Benzema für die Entscheidung, traf in der 50. Minute, 58. per Foulelfmeter und 80. - Hattrick perfekt. "Benzema vernichtet Barça", schrieb L'Équipe über den "kaiserlichen Benzema". "Er ist unglaublich", meinte Mitspieler Federico Valverde. Im Finale am 6. Mai in Sevilla trifft Real auf Ligarivale CA Osasuna.