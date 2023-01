Nach Pelés Tod: Ehefrau bedankt sich für viele Nachrichten

Sich von Pelé zu verabschieden, werde lange dauern, hieß es in einem offenen Brief seiner Witwe Márcia Aoki, der am Sonntag auf Pelés Konten in sozialen Medien veröffentlicht wurde. Sie fühle eine Leere, die auf ihre Brust drücke, aber auch große Dankbarkeit dafür, dass sie ihren Schmerz mit der ganzen Welt teilen könne, schrieb Aoki.