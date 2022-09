Nach Oktoberfest-Besuch: Bayern-Stars mit positivem Corona-Test

Noch am Sonntag war das Duo mit den Bayern am Oktoberfest zu Besuch. FĂŒr KapitĂ€n Neuer wurde von Bundestrainer Hansi Flick der Hoffenheimer Schlussmann Oliver Baumann nachnominiert.

Neuer wĂ€re in den beiden Spielen bereits mit einer speziellen KapitĂ€nsbinde als Zeichen gegen Diskriminierung und fĂŒr Vielfalt am Feld gestanden. Diese ziere "ein Herz in bunten Farben, die fĂŒr Vielfalt stehen, sowie die Aufschrift 'One Love'", teilte der DFB am Mittwoch mit. Neuer wird die Schleife bei der WM in Katar tragen.