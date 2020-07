Nach ManCity-Urteil: "Als Fan fühlt man sich für dumm verkauft"

Times:

"Manchester City ist nicht freigesprochen - die Uefa hat es schlimm vermasselt."

SPANIEN

El Mundo:

"Der Freispruch für Manchester City bringt vergleichbare Delikte wieder auf den Tisch und stellt das aktuelle Modell des europäischen Fußballs in Frage."

DEUTSCHLAND

Süddeutsche Zeitung:

"Überfordert in Schlüsselfragen. Dass der Sportgerichtshof Cas auch umstrittene Urteile fällt, liegt in der Natur der Sache. Nicht so selbstverständlich ist, dass dies oft Urteile zugunsten systemrelevanter Betroffener sind. Im Falle des mit einer obszön sprudelnden Petrodollar-Quelle gesegneten Superklubs Manchester City gegen die Fairplay-Hüter der Europäischen Fußball-Union haben die Sportrichter entschieden, dass all die gut dokumentierten Hinweise auf Verschleierungen, Tricksereien, Absprachen nichts wert sind."